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Остін та Міллі готуються вилетіти в Європу на зустріч "Рамштайн", - Пентагон

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Четвер 09 лютого 2023 01:47
Остін та Міллі готуються вилетіти в Європу на зустріч "Рамштайн", - Пентагон Фото: Остін та Міллі готуються вилетіти в Європу на зустріч "Рамштайн" (defense.gov)
Автор: Олег Васьків

Вище військове керівництво Сполучених Штатів наразі готується вилетіти на чергову зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

"Міністр оборони Остін і глава Об’єднаного комітету начальників штабів Міллі планують вирушити до Брюсселя наступного тижня, аби очолити дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України", - зазначив генерал.

Райдер вказав, що у столиці Бельгії також відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн НАТО.

Окрім цього, представник Пентагону розповів про перемовини Остіна з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

За словами генерала, головна тема обговорень - "оборонна взаємодія у межах НАТО та зусилля в сфері безпеки у відповідь на продовження війни РФ проти України".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав на наступному "Рамштайні" обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.

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