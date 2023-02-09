Остін та Міллі готуються вилетіти в Європу на зустріч "Рамштайн", - Пентагон
Вище військове керівництво Сполучених Штатів наразі готується вилетіти на чергову зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.
"Міністр оборони Остін і глава Об’єднаного комітету начальників штабів Міллі планують вирушити до Брюсселя наступного тижня, аби очолити дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України", - зазначив генерал.
Райдер вказав, що у столиці Бельгії також відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн НАТО.
Окрім цього, представник Пентагону розповів про перемовини Остіна з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.
За словами генерала, головна тема обговорень - "оборонна взаємодія у межах НАТО та зусилля в сфері безпеки у відповідь на продовження війни РФ проти України".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав на наступному "Рамштайні" обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.
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