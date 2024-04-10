Пентагон про Путіна: він не зупиниться в Україні і буде довго загрожувати Європі

Вона уточнила, що існує помилкова думка, що Путіну потрібна територія.

"Йому не потрібна територія. Йому потрібна Україна. Ми не повинні бути обдурені", - сказала помічник міністра оборони США.

Валландер додала, що переговори з Путіним не стануть кінцем агресії Росії. Вона впевнена, що Путін не збирається зупинятися в Україні, оскільки Україна, на її думку, є кроком до підриву європейської безпеки, трансатлантичного альянсу, а відтак і американської безпеки.

Росія загрожуватиме Європі ще довгі роки

Представниця Пентагону сказала, що керівництво США гарантує, що Росія зазнає величезних витрат унаслідок війни проти України.

"Росія витратила 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання, обслуговування та підтримку операцій в Україні. Збройні сили Росії зазнали щонайменше 315 000 втрат під час бойових дій", - додала вона.

При цьому представниця Пентагону впевнена, що через одержимість Путіна Росія загрожуватиме безпеці Європи і США протягом багатьох років.