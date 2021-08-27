UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пентагон провел контролируемые взрывы в Кабуле

Автор: Артур Родивилов

Американские военнослужащие устроили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По его сведениям, подрывы были запланированы американскими военными заранее.

Ранее сообщалось, что на территории воздушной гавани прогремело порядка семи взрывов.

Как заявил в Twitter представитель захватившего власть в Афганистане "Талибана" Забихулла Муджахид, эти подрывы были устроены ВС США с целью уничтожения собственного оборудования. Гражданским лицам ничто не угрожало.

Читайте РБК-Украина в Google News
КабулВзрыв