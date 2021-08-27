Пентагон провів контрольовані вибухи в Кабулі

Американські військовослужбовці влаштували кілька контрольованих вибухів на території аеропорту Кабула. Відповідну заяву зробив офіційний представник Центрального командування ЗС США майор Джон Рігсбі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
За його відомостями, підриви були заплановані американськими військовими заздалегідь.
Раніше повідомлялося, що на території повітряної гавані прогриміло близько семи вибухів.
Як заявив у Twitter представник "Талібану", що захопив владу в Афганістані, Забіхулла Муджахід, ці підриви були влаштовані ЗС США з метою знищення власного обладнання. Цивільним особам ніщо не загрожувало.