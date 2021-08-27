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Пентагон провів контрольовані вибухи в Кабулі

Автор: Артур Родивилов

Американські військовослужбовці влаштували кілька контрольованих вибухів на території аеропорту Кабула. Відповідну заяву зробив офіційний представник Центрального командування ЗС США майор Джон Рігсбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За його відомостями, підриви були заплановані американськими військовими заздалегідь.

Раніше повідомлялося, що на території повітряної гавані прогриміло близько семи вибухів.

Як заявив у Twitter представник "Талібану", що захопив владу в Афганістані, Забіхулла Муджахід, ці підриви були влаштовані ЗС США з метою знищення власного обладнання. Цивільним особам ніщо не загрожувало.

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КабулВибух