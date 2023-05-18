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Пентагон не против передачи самолетов F-16 Украине, - Politico

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Вашингтон, Четверг 18 мая 2023 07:58
Пентагон не против передачи самолетов F-16 Украине, - Politico Фото: Пентагон не против передачи самолетов F-16 Украине (U.S. Air Forsе)
Автор: Константин Широкун

Представители Министерства обороны США заявили, что не против передачи истребителей F-16 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, неназванный собеседник из Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать передачу F-16 Украине указал журналистам на статью газеты, опубликованную в январе 2023 года. В ней другой анонимный собеседник из ведомства, говоря о поставках, сказал: "Я не думаю, что мы против". В том же материале он подчеркнул, что окончательное решение о поставках еще не принято.

Ранее власти Украины не раз запрашивали у США поставки F-16, но Белый дом отказывал. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов.

Напомним, что 16 мая, премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, его страна не собирается передавать Украине истребители.

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