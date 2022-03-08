Пентагон: продвижение российских войск на Киев застопорилось

Основное наступление российских сил на Киев застопорилось, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США. У чиновника не было информации о том, как далеко от центра находится большая российская военная колонна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам одного из официальных лиц, движение конвоя застопорилось и 6 марта. В конце прошлой недели это было примерно в 25 километрах от центра Киева.

"Мы по-прежнему считаем, что они не в Киеве, основное наступление за пределами города все еще остановлено. На сегодня у меня нет данных о том, насколько далеко они от Киева. Они продолжают пытаться добиться прогресса", - заявил чиновник.

Пентагон также не наблюдает значительной активности на западе Украины.