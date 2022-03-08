RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пентагон: просування російських військ на Київ застопорилося

Автор: Артур Родивилов

Основний наступ російських сил на Київ застопорився, заявив у понеділок журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США. У чиновника не було інформації про те, як далеко від центру знаходиться велика російська військова колона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами одного з офіційних осіб, рух конвою застопорився і 6 березня. Наприкінці минулого тижня це було приблизно за 25 кілометрів від центру Києва.

"Ми як і раніше вважаємо, що вони зовні, основний наступ за межами міста все ще зупинено. Сьогодні у мене немає даних про те, наскільки далеко вони від Києва. Вони продовжують намагатися домогтися прогресу", - заявив чиновник.

Пентагон також не спостерігає значної активності на заході України.

Війна Росії проти України триває 13 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України