Пентагон привів військових у стан підвищеної готовності до перекидання в Європу

США перевели американський військових до підвищеної готовності. Їх перекинуть до Європи для підсилення НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кібрі.

Близько 8,5 тисяч військових були переведені до підвищеної готовності, аби бути готовими у разі потреби до перекидання в Європу.

"Глава Пентагону Остін вирішив привести в стан підвищеної готовності підрозділу в США на випадок, якщо потрібно направити їх (до Європи -ред.)", - заявив Кірбі.

Водночас питання щодо розгортання поки не було прийнято.