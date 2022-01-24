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Пентагон привів військових у стан підвищеної готовності до перекидання в Європу

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Понеділок 24 січня 2022 22:08
Пентагон привів військових у стан підвищеної готовності до перекидання в Європу Фото: Пентагон привів військових у стан підвищеної готовності до перекидання в Європу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

США перевели американський військових до підвищеної готовності. Їх перекинуть до Європи для підсилення НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кібрі.

Близько 8,5 тисяч військових були переведені до підвищеної готовності, аби бути готовими у разі потреби до перекидання в Європу.

"Глава Пентагону Остін вирішив привести в стан підвищеної готовності підрозділу в США на випадок, якщо потрібно направити їх (до Європи -ред.)", - заявив Кірбі.

Водночас питання щодо розгортання поки не було прийнято.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними джерел NYT, президент США розглядає можливість розміщення в Європі декількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі і авіацію.

Також РБК-Україна писало про те, що 22 січня, прибула в Україну перша партія оборонної допомоги з США, а 23 січня - друга.

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Пентагон Сполучені Штати Америки
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