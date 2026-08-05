Пентагон приховав десятиліття звітів про випробування зброї - Bloomberg
Пентагон прибрав із публічного доступу десятиліття звітів про випробування зброї, пояснивши це загрозою, що вороги можуть використати ці дані за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
30 липня директорка офісу випробувань зброї Пентагону Емі Геннінгер обмежила доступ до 25-річного масиву несекретних щорічних звітів про стан оцінювання основних програм озброєнь. У відомстві назвали це заходом для зміцнення оперативної безпеки США, пояснивши, що іноземні супротивники могли б за допомогою ШІ компонувати розрізнені несекретні дані у детальні профілі вразливостей оборонних можливостей США.
Тепер ці звіти доступні лише персоналу зі спеціальною військовою перепусткою, яку видають після перевірки ФБР. Разом з окремою щорічною оцінкою Урядового управління підзвітності (GAO) вони були головним джерелом публічної інформації про статус масштабних оборонних програм, включно з програмою винищувача F-35 вартістю 1,6 трильйона доларів.
Раніше цього року інші оборонні посадовці вперше за понад 20 років заблокували публічне оприлюднення обов'язкового щорічного звіту GAO щодо F-35, позначивши документ як "контрольовану несекретну інформацію".
Чи законне це рішення
За словами Грега Вільямса, директора з оборонної політики організації Project on Government Oversight, закон 1983 року, який створив офіс випробувань, чітко визначав, що звіти мають бути несекретними й не потребують обмежень поширення. Закон 2011 року так само вимагає публікувати онлайн кожен несекретний звіт, поданий Конгресу.
"Це формулювання надзвичайно однозначне. Я не бачу, як його можна обійти без залучення Конгресу", - заявив Вільямс.
У Пентагоні наполягають, що доступ до звітів "не обмежили" для оборонних партнерів - їх лише перенесли на захищений сайт, аби гарантувати доступ виключно уповноваженому персоналу.
Нагадаємо, Пентагон приймав важливі рішення щодо структур допомоги Україні. Раніше відомство ухвалило фінальне рішення щодо реорганізації Групи сприяння безпеці України, доручивши своєму Європейському командуванню провести відповідні зміни.
Також повідомлялось, що у США зробили невтішну заяву щодо ліцензій на Patriot для ЗСУ, а Пентагон визнав відставання від України у сфері дронів.