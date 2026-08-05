Пентагон приховав десятиліття звітів про випробування зброї - Bloomberg

Пентагон прибрав із публічного доступу десятиліття звітів про випробування зброї, пояснивши це загрозою, що вороги можуть використати ці дані за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

30 липня директорка офісу випробувань зброї Пентагону Емі Геннінгер обмежила доступ до 25-річного масиву несекретних щорічних звітів про стан оцінювання основних програм озброєнь. У відомстві назвали це заходом для зміцнення оперативної безпеки США, пояснивши, що іноземні супротивники могли б за допомогою ШІ компонувати розрізнені несекретні дані у детальні профілі вразливостей оборонних можливостей США.

Тепер ці звіти доступні лише персоналу зі спеціальною військовою перепусткою, яку видають після перевірки ФБР. Разом з окремою щорічною оцінкою Урядового управління підзвітності (GAO) вони були головним джерелом публічної інформації про статус масштабних оборонних програм, включно з програмою винищувача F-35 вартістю 1,6 трильйона доларів.

Раніше цього року інші оборонні посадовці вперше за понад 20 років заблокували публічне оприлюднення обов'язкового щорічного звіту GAO щодо F-35, позначивши документ як "контрольовану несекретну інформацію".

Чи законне це рішення

За словами Грега Вільямса, директора з оборонної політики організації Project on Government Oversight, закон 1983 року, який створив офіс випробувань, чітко визначав, що звіти мають бути несекретними й не потребують обмежень поширення. Закон 2011 року так само вимагає публікувати онлайн кожен несекретний звіт, поданий Конгресу.

"Це формулювання надзвичайно однозначне. Я не бачу, як його можна обійти без залучення Конгресу", - заявив Вільямс.

У Пентагоні наполягають, що доступ до звітів "не обмежили" для оборонних партнерів - їх лише перенесли на захищений сайт, аби гарантувати доступ виключно уповноваженому персоналу.