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Пентагон ухвалив фінальне рішення щодо місії допомоги Україні

13:33 04.08.2026 Вт
2 хв
Європейське командування США виступило з важливою обіцянкою
aimg Юлія Капітонова
Пентагон ухвалив фінальне рішення щодо місії допомоги Україні Фото: Стало відомо, чому Пентагон відмовляється від місії допомоги Україні (Getty Images)
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Міністерство оборони США наказало своєму Європейському командуванню Збройних сил здійснити реорганізацію Групи безпекової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейського командування США.

Фактично йдеться про те, що Пентагон доручив передати керівництво цією місією своїм союзникам у Європі.

В американському командуванні запевнили, що це рішення жодним чином не вплине на підтримку України.

Також стало відомо, що його ухвалив безпосередньо міністр оборони США Піт Гегсет. У США наголосили, що такі зміни підтверджують лідерську роль Європи у підтримці оборони України протягом останнього року.

Окрім того, у Європейському командуванні США зазначили, що це рішення дасть змогу вивільнити ресурси для інших глобальних пріоритетів.

Ще 31 липня видання Politico повідомляло, що Міністерство оборони США відмовляється від керівництва Групою безпекової допомоги Україні, яка базується в Німеччині.

Фактично це означає, що США більше не братимуть участі у формуванні майбутнього вигляду української армії.

Що відомо про Групу безпекової допомоги Україні

Групу безпекової допомоги Україні (SAG-U) створили 4 листопада 2022 року.

Наразі вона базується у німецькому Вісбадені та координує постачання озброєння, навчання українських військових і логістичне забезпечення.

За три з половиною роки роботи через SAG-U було розподілено понад 2 млрд доларів безпекової допомоги Україні.

Досі цю місію очолював американський генерал-лейтенант Гійом Бопер.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в США виступили з невтішною заявою щодо ліцензій на Patriot для ЗСУ.

Також ми писали, що Пентагон визнав відставання від України у галузі дронів.

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