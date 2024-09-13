Пентагон работает с ведомствами США, чтобы РФ не получала технологии в обход санкций

Пентагон тесно взаимодействует с другими правительственными учреждениями США. Их цель - лишить Россию любой возможности получать технологии Америки, даже в обход санкций.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что в США не хотят видеть, что американские технологии используются в войне против Украины.

"Мы, безусловно, не хотим видеть, чтобы американские технологии использовались (россиянами - ред.) в таких местах, как Украина - против украинских граждан", - подчеркнул Райдер.

Кроме того, представитель оборонного ведомства США добавил, что Пентагон сотрудничает с другими правительственными структурами США по этому вопросу. В частности, взаимодействие происходит с Министерством торговли, чтобы предотвратить появление американских компонентов в оружии, которое используют подсанкционные страны, такие как Россия.

"Министерство обороны продолжит тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами, чтобы предотвратить это", - заверил Патрик Райдер.