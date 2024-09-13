Пентагон работает с ведомствами США, чтобы РФ не получала технологии в обход санкций
Пентагон тесно взаимодействует с другими правительственными учреждениями США. Их цель - лишить Россию любой возможности получать технологии Америки, даже в обход санкций.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что в США не хотят видеть, что американские технологии используются в войне против Украины.
"Мы, безусловно, не хотим видеть, чтобы американские технологии использовались (россиянами - ред.) в таких местах, как Украина - против украинских граждан", - подчеркнул Райдер.
Кроме того, представитель оборонного ведомства США добавил, что Пентагон сотрудничает с другими правительственными структурами США по этому вопросу. В частности, взаимодействие происходит с Министерством торговли, чтобы предотвратить появление американских компонентов в оружии, которое используют подсанкционные страны, такие как Россия.
"Министерство обороны продолжит тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами, чтобы предотвратить это", - заверил Патрик Райдер.
Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что в российских ракетах, которыми РФ атакует Украину, находят иностранные компоненты. Причем 70% деталей приходится на компании США.
В июне этого года издание The Washington Post писало, что в российских радарных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях были обнаружены американские чипы. Речь идет об оружии, которое было задействовано в войне против Украины.
Позже, в июле, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в ракетах и беспилотниках РФ есть иностранные компоненты, по меньшей мере, из 19 стран.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.