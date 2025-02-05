Пентагон працює над планом щодо повного виведення військ США з Сирії, - NBC News

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) працює над планом щодо повного виведення американських військ з території Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Неназвані джерела видання стверджують, що 47-й голова Білого дому Дональд Трамп й наближені до нього посадовці нещодавно висловили зацікавленість щодо повного виведення американських військ з Сирії. У зв'язку з цим Пентагон розпочав розробку планів виведення військ за 30, 60 або 90 днів.
Тим часом новий радник Трампа з національної безпеки Майк Волц провів в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі зустріч з вищим військовим керівництвом, а також брифінг щодо ситуації на Близькому Сході. Втім, як пише видання, питання скорочення сил США в Сирії не було темою його візиту.
Зокрема минулого четверга один із журналістів запитав президента США щодо повідомлення, згідно з яким він нібито поінформував ізраїльський уряд про виведення американських військ з Сирії.
"Я не знаю, хто це сказав, але ми приймемо рішення щодо цього. Ми втручаємося в ситуацію в Сирії. Сирія - це власний безлад. У них там достатньо заворушень. Їм не потрібно, щоб ми були залучені до всього", - заявив Трамп.
NBC News також нагадує, що наприкінці 2019-го Трамп вже наказував тодішньому міністру оборони Джеймсу Меттісу вивести всі американські війська з Сирії, але останній виступив проти цього й зрештою подав у відставку на знак протесту. Після цього республіканець все ж вивів більшу частину військ, втім згодом повернув їх назад.
Згідно з даними Пентагону, у грудні в Сирії були розгорнуті близько двох тисяч військовослужбовців, що удвічі перевищує кількість, про яку військові говорили протягом багатьох років.
Тим часом офіційні особи міністерства оборони попереджають, що виведення американських військ з Сирії кидає виклик Сирійським демократичним силам.
получені Штати Америки ввели війська в Сирію у 2014 році в межах міжнародної коаліції для боротьби з угрупованням "Ісламська держава". Основними завданнями були підтримка місцевих союзників, зокрема Сирійських демократичних сил, проведення авіаударів та операцій спецпризначенців.
Нещодавно американські військові завдали точкового авіаудару по Сирії під час якого було ліквідовано високопоставленого бойовика сирійського крила "Аль-Каїди".
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