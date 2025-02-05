Пентагон працює над планом щодо повного виведення військ США з Сирії, - NBC News

Неназвані джерела видання стверджують, що 47-й голова Білого дому Дональд Трамп й наближені до нього посадовці нещодавно висловили зацікавленість щодо повного виведення американських військ з Сирії. У зв'язку з цим Пентагон розпочав розробку планів виведення військ за 30, 60 або 90 днів.

Тим часом новий радник Трампа з національної безпеки Майк Волц провів в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі зустріч з вищим військовим керівництвом, а також брифінг щодо ситуації на Близькому Сході. Втім, як пише видання, питання скорочення сил США в Сирії не було темою його візиту.

Зокрема минулого четверга один із журналістів запитав президента США щодо повідомлення, згідно з яким він нібито поінформував ізраїльський уряд про виведення американських військ з Сирії.

"Я не знаю, хто це сказав, але ми приймемо рішення щодо цього. Ми втручаємося в ситуацію в Сирії. Сирія - це власний безлад. У них там достатньо заворушень. Їм не потрібно, щоб ми були залучені до всього", - заявив Трамп.

NBC News також нагадує, що наприкінці 2019-го Трамп вже наказував тодішньому міністру оборони Джеймсу Меттісу вивести всі американські війська з Сирії, але останній виступив проти цього й зрештою подав у відставку на знак протесту. Після цього республіканець все ж вивів більшу частину військ, втім згодом повернув їх назад.

Згідно з даними Пентагону, у грудні в Сирії були розгорнуті близько двох тисяч військовослужбовців, що удвічі перевищує кількість, про яку військові говорили протягом багатьох років.

Тим часом офіційні особи міністерства оборони попереджають, що виведення американських військ з Сирії кидає виклик Сирійським демократичним силам.