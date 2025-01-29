Пентагон позбавив генерала Міллі доступу до служби безпеки і призначив розслідування

Варто додати, що колишній президент США Джо Байден за кілька годин до свого відходу з посади превентивно помилував низку людей, яким Дональд Трамп погрожував помстою.

Серед тих, кого вирішив захистити Байден, був і колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Байден заявив, що Міллі та інші "не заслуговують бути об’єктами необґрунтованого та політично вмотивованого переслідування".

Ще перед інавгурації Трампа Reuters писало про те, що команда 47-го президента США планує провести "чистки" генералів та офіцерів. Зокрема, це стосується всіх наближених до колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

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