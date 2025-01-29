Пентагон лишил генерала Милли доступа к службе безопасности и назначил расследование

Стоит добавить, что бывший президент США Джо Байден за несколько часов до своего ухода с должности превентивно помиловал ряд людей, которым Дональд Трамп угрожал местью.

Среди тех, кого решил защитить Байден, был и бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Байден заявил, что Милли и другие "не заслуживают быть объектами необоснованного и политически мотивированного преследования".

Еще перед инаугурацией Трампа Reuters писало о том, что команда 47-го президента США планирует провести "чистки" генералов и офицеров. В частности, это касается всех приближенных к бывшему главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.

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