Пентагон потроїть виробництво ракет Patriot за новим контрактом

США, Середа 07 січня 2026 02:10
UA EN RU
Пентагон потроїть виробництво ракет Patriot за новим контрактом Фото: ППО Patriot (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У США ухвалили рішення істотно прискорити випуск ключових елементів протиповітряної оборони, зробивши ставку на довгострокові контракти та розширення співпраці з оборонною промисловістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Пентагону.

Контракт Пентагону з Lockheed Martin

Міністерство оборони США уклало семирічну рамкову угоду з американською корпорацією Lockheed Martin, що передбачає кратне збільшення виробництва ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

У відомстві наголосили, що "ця семирічна рамкова угода з Lockheed Martin є прямим результатом нової Стратегії трансформації закупівель міністерства, презентованої міністром Пітом Гегсетом у його промові "Арсенал свободи" в листопаді".

Зростання виробництва ракет PAC-3 MSE

Угода спрямована на забезпечення довгострокової гарантії попиту для нарощування випуску найсучаснішої модифікації перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.

Планується збільшити обсяги виробництва приблизно з 600 ракет на рік до близько 2000 одиниць, що дасть змогу значно зміцнити можливості системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Зміна підходів до оборонних закупівель

Заступник міністра оборони з питань закупівель і забезпечення Майкл Даффі заявив, що нова угода знаменує собою "фундаментальний зсув у тому, наскільки швидко Пентагон розширює виробництво боєприпасів, а також співпрацює з його галузевими партнерами".

У Пентагоні також зазначили, що "угода також узгоджує інтереси Lockheed Martin, уряду та платників податків. Lockheed Martin підтримує інвестиції для масштабування необхідного збільшення виробництва, водночас отримуючи вигоду від гарантії довгострокового зростаючого попиту на PAC-3 MSE".

Нагадуємо, що два зенітні комплекси Patriot, нещодавно передані Німеччиною, вже розпочали захист українських міст і критичної інфраструктури. У прес-службі Міністерства оборони України зазначили, що встановлення цих систем стало можливим завдяки нещодавнім угодам із німецьким урядом.

Зазначимо, що Німеччина завершила місію з протиповітряної оборони в Польщі та вивела свої системи Patriot назад на територію країни. Водночас Берлін підтвердив зобов'язання щодо подальшої підтримки східного флангу НАТО.

