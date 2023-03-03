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Пентагон посилює потенціал для виробництва гіперзвукової зброї

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Президент США Джо Байден ухвалив рішення застосувати Закон про оборонне виробництво, з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї та інших авіатехнологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Пентагону.

"Президент Джо Байден підписав президентську постанову, що дозволяє використовувати повноваження розділу III Закону про оборонне виробництво (DPA) для відновлення та розширення внутрішньої гіперзвукової промислової бази країни", - зазначається у документі.

При цьому підкреслюється, що особлива увага приділятиметься повітряно-реактивним двигунам, передовій авіоніці, системам наведення, а також складовим матеріалам для гіперзвукових систем.

У Міноборони США наголосили, що рішення президента прискорить перехід на новий рівень передових реактивних технологій США.

Нагадаємо, США провели перше випробування бойового прототипу гіперзвукової ракети.

ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

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