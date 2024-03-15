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Пентагон поповнить запаси зброї на понад 6 млрд через допомогу Україні, - Bloomberg

США, П'ятниця 15 березня 2024 05:35
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Пентагон поповнить запаси зброї на понад 6 млрд через допомогу Україні, - Bloomberg Фото: Пентагон запросив поповнення запасів зброї через допомогу Україні (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство оборони США планує пріоритетно поповнити свої запаси зброї на 6,5 млрд доларів після надання допомоги Україні. Йдеться про ракети для реактивних систем HIMARS, протитанкові комплекси TOW і прилади нічного бачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У надісланому до Конгресу документі Пентагону від 24 лютого, американські військові повідомили про необхідність поповнення запасів ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS на 549 млн доларів, придбання протитанкових комплексів TOW на 348 млн доларів і приладів нічного бачення на 308 млн доларів. Все обладнання та озброєння планується придбати на американських підприємствах у різних штатах.

Водночас зазначається, що цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на суму 10 млрд доларів, які США надали Україні зі своїх складів, але пізніше не отримали від Конгресу асигнувань для поповнення запасів.

У Пентагоні не виключають, що ці кошти будуть включені до додаткового пакет фінансової допомоги президента Джо Байдена, який передбачає виділення 95 млрд доларів на допомогу Україні, Тайваню й Ізраїлю.

Поставки зброї США для іноземних країн

США вирішили припинити постачати зброю в Нікарагуа. Причиною стало поглиблення співпраці країни з Росією.

Днями Білий дім оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року. Серед іншого, до нього увійшли снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

На початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню на 96 млрд доларів. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування, чим затримує надання потрібної військової допомоги Україні.

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