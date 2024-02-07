UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пентагон попередив Конгрес про наслідки провалу голосування про допомогу для України

Фото: заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх (flickr)
Автор: Валерія Поліщук

Китай уважно стежить за розвитком ситуації в Сполучених Штатах щодо голосування допомоги для України. І якщо Конгрес зволікатиме далі, це посилить готовність Пекіна до агресивних провокацій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Китай стежить за тим, як ми підтримуємо Україну в умовах неприхованої агресії РФ. Якщо ми здригнемося, КНР також буде сміливо робити ще більше провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявила вона. 

За її словами, якщо Вашингтон припинить підтримувати Київ, потрібно чітко усвідомлювати наслідки.

"(Російський диктатор Владімін, - ред.) Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади і контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимося в прямому конфлікті (з РФ, - ред.), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", - наголосила Сінгх.

Вона додала, що Сполучені Штати можуть діяти відповідально і заплатити зараз, щоб допомогти Україні, або заплатити набагато більшу ціну пізніше, щоб протидіяти більш серйозним наслідкам.

Питання схвалення допомоги Україні з боку США

Восени минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема, понад 60 млрд доларів хочуть виділити для фінансування допомоги Україні.

Республіканці відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони зажадали, щоб у пакеті були передбачені більш жорсткі заходи щодо міграційної політики.

Після цього представники Демократичної та Республіканської партій почали проводити переговори, щоб знайти компроміс. Але цього поки що так і не вдалося.

6 лютого американський президент Байден закликав Конгрес терміново підтримати його запит. Після цього стало відомо, що республіканці в Сенаті почали планувати розгляд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без прив'язки до захисту кордону з Мексикою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України