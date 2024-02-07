Пентагон предупредил Конгресс о последствиях провала голосования о помощи для Украины

Китай внимательно следит за развитием ситуации в Соедиенных Штатах по голосованию помощи для Украины. И если Конгресс будет медлить дальше, это усилит готовность Пекина к агрессивным провокациям в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Китай следит за тем, как мы поддерживаем Украину в условиях нескрываемой агрессии РФ. Если мы дрогнем, КНР также будет смело предпринимать еще больше провокационных действий в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила она.
По ее словам, если Вашингтон прекратит поддерживать Киев, нужно четко осознавать последствия.
"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ, - ред.), поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО", - подчеркнула Сингх.
Она добавила, что Соединенные Штаты могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.
Осенью прошлого года президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В частности, более 60 млрд долларов хотят выделить для финансирования помощи Украине.
Республиканцы отказались поддерживать подобную инициативу. Они потребовали, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры по миграционной политике.
После этого представители Демократической и Республиканской партий начали проводить переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого пока так и не удалось.
6 февраля американский президент Байден призвал Конгресс срочно поддержать его запрос. После этого стало известно, что республиканцы в Сенате стали планировать рассмотрение помощи Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой.
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