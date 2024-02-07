Пентагон попередив Конгрес про наслідки провалу голосування про допомогу для України

Китай уважно стежить за розвитком ситуації в Сполучених Штатах щодо голосування допомоги для України. І якщо Конгрес зволікатиме далі, це посилить готовність Пекіна до агресивних провокацій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Китай стежить за тим, як ми підтримуємо Україну в умовах неприхованої агресії РФ. Якщо ми здригнемося, КНР також буде сміливо робити ще більше провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявила вона.

За її словами, якщо Вашингтон припинить підтримувати Київ, потрібно чітко усвідомлювати наслідки.

"(Російський диктатор Владімін, - ред.) Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади і контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимося в прямому конфлікті (з РФ, - ред.), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", - наголосила Сінгх.

Вона додала, що Сполучені Штати можуть діяти відповідально і заплатити зараз, щоб допомогти Україні, або заплатити набагато більшу ціну пізніше, щоб протидіяти більш серйозним наслідкам.

Питання схвалення допомоги Україні з боку США

Восени минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема, понад 60 млрд доларів хочуть виділити для фінансування допомоги Україні.

Республіканці відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони зажадали, щоб у пакеті були передбачені більш жорсткі заходи щодо міграційної політики.

Після цього представники Демократичної та Республіканської партій почали проводити переговори, щоб знайти компроміс. Але цього поки що так і не вдалося.

6 лютого американський президент Байден закликав Конгрес терміново підтримати його запит. Після цього стало відомо, що республіканці в Сенаті почали планувати розгляд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без прив'язки до захисту кордону з Мексикою.

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