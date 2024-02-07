Пентагон предупредил Конгресс о последствиях провала голосования о помощи для Украины

Китай внимательно следит за развитием ситуации в Соедиенных Штатах по голосованию помощи для Украины. И если Конгресс будет медлить дальше, это усилит готовность Пекина к агрессивным провокациям в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Китай следит за тем, как мы поддерживаем Украину в условиях нескрываемой агрессии РФ. Если мы дрогнем, КНР также будет смело предпринимать еще больше провокационных действий в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила она.

По ее словам, если Вашингтон прекратит поддерживать Киев, нужно четко осознавать последствия.

"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ, - ред.), поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО", - подчеркнула Сингх.

Она добавила, что Соединенные Штаты могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

Вопрос одобрения помощи Украине со стороны США

Осенью прошлого года президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В частности, более 60 млрд долларов хотят выделить для финансирования помощи Украине.

Республиканцы отказались поддерживать подобную инициативу. Они потребовали, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры по миграционной политике.

После этого представители Демократической и Республиканской партий начали проводить переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого пока так и не удалось.

6 февраля американский президент Байден призвал Конгресс срочно поддержать его запрос. После этого стало известно, что республиканцы в Сенате стали планировать рассмотрение помощи Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой.

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