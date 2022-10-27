Пентагон показал новую оборонную стратегию США, в которой Россия представляет ядерную угрозу
Министерство обороны США опубликовало новую оборонную стратегию, где Россию внесли в список постоянных рисков в ключевых областях, в том числе, и в ядерной.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на опубликованный Пентагоном документ .
Представляя оборонную стратегию, глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российское правительство оставляет в качестве цели раскол НАТО.
"Россия представляет серьезные, постоянные риски в ключевых сферах. К ним относятся ядерные угрозы для родины и союзников и партнеров США; угрозы крылатых ракет большой дальности; кибернетические и информационные операции; контркосмические угрозы; химическое и биологическое оружие; подводная война; и широкие кампании серой зоне, направленные, в частности, против демократий", - заявил он.
Еще одним вызовом для США Остин назвал сдерживание Китая, как страны у которой есть и желание и силы переделать миропорядок.
В документе отмечено, что основные приоритеты новой оборонной программы включают:
- Защиту США, с учетом растущей угрозы со стороны Китая;
- Сдерживание стратегических нападений на Соединенные Штаты, союзников и партнеров;
- Сдерживание агрессии, в то же время готовность одержать верх в конфликте, когда это необходимо, отдавая приоритет вызову КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, а затем вызову России в Европе;
- Создание устойчивых Объединенных сил и оборонной экосистемы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предупредили российского президента Владимира Путина о последствиях, с которыми столкнется его страна в случае ядерного удара по Украине.
До этого Украину тайно посетил глава ЦРУ Уильям Бернс - встреча состоялась на фоне возможности России применить ядерное оружие в войне против Украины.