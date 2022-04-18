Пентагон подтвердил перебрасывание сил РФ на восток и юг Украины

Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов заявил об увеличении численности группировок войск РФ в восточных и южных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

С конца прошлой недели Россия, по оценке Пентагона, добавила 11 батальонных тактических групп (БТГ) к имеющимся силам на востоке и юге Украины. Теперь общее количество БТГ оккупантов достигло 76-ти.

"Они увеличили свои возможности внутри Украины", – заявил чиновник американского Минобороны, добавив, что все российские сухопутные силы на территории Украины сейчас сосредоточены именно в этих регионах.

Тем временем США отправили в Украину еще четыре рейса военно-технической помощи из нового пакета на сумму 800 млн долларов. Еще один рейс с вооружением прибудет "в ближайшие 24 часа".