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Пентагон подтвердил перебрасывание сил РФ на восток и юг Украины

Фото: Пентагон насчитал 11 новых БТГ войск РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов заявил об увеличении численности группировок войск РФ в восточных и южных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

С конца прошлой недели Россия, по оценке Пентагона, добавила 11 батальонных тактических групп (БТГ) к имеющимся силам на востоке и юге Украины. Теперь общее количество БТГ оккупантов достигло 76-ти.

"Они увеличили свои возможности внутри Украины", – заявил чиновник американского Минобороны, добавив, что все российские сухопутные силы на территории Украины сейчас сосредоточены именно в этих регионах.

Тем временем США отправили в Украину еще четыре рейса военно-технической помощи из нового пакета на сумму 800 млн долларов. Еще один рейс с вооружением прибудет "в ближайшие 24 часа".

Напомним, что ООН открыла офис в Киеве и предложила Украине и РФ провести гуманитарные переговоры.

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