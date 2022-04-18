Пентагон підтвердив перекидання сил РФ на схід і південь України

Представник Міністерства оборони Сполучених Штатів заявив про збільшення чисельності угруповань військ РФ у східних і південних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Із кінця минулого тижня Росія, за оцінкою Пентагону, додала 11 батальйоних тактичних груп (БТГ) до наявних сил на сході та півдні України. Тепер загальна кількість БТГ окупантів сягнула 76-ти.

"Вони збільшили свої можливості всередині України", – заявив чиновник американського Міноборони, додавши, що всі російські сухопутні сили на території України зараз зосереджені саме в згаданих регіонах.

Тим часом США відправили до України ще чотири рейси військово-технічної допомоги з нового пакету на 800 млн доларів. Ще один рейс із озброєнням прибуде "в найближчі 24 години".