Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пентагон подтвердил гибель 7 военных США при падении вертолета в Ираке

НовостиПолитика    16.03.2018 - 14:15
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Падение вертолета США в Ираке расследует спецкомиссия коалиции по борьбе с ИГ

Министерство обороны США (Пентагон) подтверждает гибель 7 американских военных при падении вертолета HH-60 Pave Hawk в Ираке, передает CNN.

Сообщается, что при падении вертолета погибли все семеро военных, которые были на его борту, выживших нет. В Пентагоне отметили, что катастрофа не была вызвана обстрелом с земли, а в момент инцидента вертолет не находился на боевой миссии.

Также сообщается, что расследованием инцидента занялась специальная комиссия международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке потерпел крушение военный вертолет США. По предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит. Отметим,  всего в настоящее время в стране находятся около 5,2 тысячи американских военнослужащих, которые в основном оказывают помощь иракской армии и силам безопасности в борьбе с террористами.

 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Трамп хочет уволить помощника по национальной безопасности, - Washington Post
Теги: Соединенные Штаты Америки, Ирак, вертолет
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top