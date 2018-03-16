Пентагон подтвердил гибель 7 военных США при падении вертолета в Ираке

Министерство обороны США (Пентагон) подтверждает гибель 7 американских военных при падении вертолета HH-60 Pave Hawk в Ираке, передает CNN.

Сообщается, что при падении вертолета погибли все семеро военных, которые были на его борту, выживших нет. В Пентагоне отметили, что катастрофа не была вызвана обстрелом с земли, а в момент инцидента вертолет не находился на боевой миссии.

Также сообщается, что расследованием инцидента занялась специальная комиссия международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке потерпел крушение военный вертолет США. По предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит. Отметим, всего в настоящее время в стране находятся около 5,2 тысячи американских военнослужащих, которые в основном оказывают помощь иракской армии и силам безопасности в борьбе с террористами.