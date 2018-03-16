В Ираке потерпел крушение военный вертолет США

В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек. Об этом сообщает CNN.

Так, по предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего в настоящее время в Ираке находятся около 5,2 тысячи американских военнослужащих, которые в основном оказывают помощь иракской армии и силам безопасности в борьбе с террористами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки (США) в штате Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате происшествия четыре человека погибли.

Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.