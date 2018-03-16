Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Ираке потерпел крушение военный вертолет США

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 03:09
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Коалиция США по борьбе с ИГ подтвердила крушение

В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек. Об этом сообщает CNN.

Так, по предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего в настоящее время в Ираке находятся около 5,2 тысячи американских военнослужащих, которые в основном оказывают помощь иракской армии и силам безопасности в борьбе с террористами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки (США) в штате Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате происшествия четыре человека погибли.

Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В США рухнул пешеходный мост, есть погибшие и пострадавшие США расширили санкции в отношении России
Теги: Соединенные Штаты Америки, крушение, Самолет
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top