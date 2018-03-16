Пентагон підтвердив загибель 7 військових США при падінні вертольота в Іраку

Міністерство оборони США (Пентагон) підтверджує загибель 7 американських військових при падінні вертольота HH-60 Pave Hawk в Іраку, передає CNN.

Повідомляється, що при падінні вертольота загинули всі семеро військових, які були на його борту. У Пентагоні зазначили, що катастрофа не була викликана обстрілом з землі, а в момент інциденту вертоліт не перебував на бойової місії.

Також повідомляється, що розслідуванням інциденту зайнялася спеціальна комісія міжнародної коаліції по боротьбі з "Ісламською державою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку зазнав аварії військовий вертоліт США. За попередніми даними, вертоліт типу HH-60 Black Hawk не був збитий. Зазначимо, всього в даний час в країні перебувають близько 5,2 тисячі американських військовослужбовців, які в основному надають допомогу іракській армії та силам безпеки в боротьбі з терористами.