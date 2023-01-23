Пентагон планує візит нового спікера Палати представників до Тайваню, - ЗМІ

Видання, посилаючись на обізнаного чиновника, зазначає, що Маккарті може здійснити низку міжнародних візитів.

"Пентагон знаходиться на ранніх стадіях планування закордонних візитів спікера Кевіна Маккарті, у тому числі очікуваного візиту до Тайваню", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, в адміністрації Джо Байдена очікують, що Маккарті поїде до Тайваню навесні. Пентагону при плануванні поїздки доведеться враховувати питання безпеки та очікувану реакцію Пекіна.

Нагадаємо, колишній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у липні минулого року. Тоді ситуація навколо півострова загострилася, а Китай посилив погрози у бік США.

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