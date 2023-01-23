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Пентагон планирует визит нового спикера Палаты представителей на Тайвань, - СМИ

Фото: спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пентагон готовит визит нового спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти на Тайвань. В Белом доме ожидают, что он состоится весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Punchbowl News.

Издание, ссылаясь на осведомленного чиновника, отмечает, что Маккарти может совершить ряд международных визитов.

"Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в администрации Джо Байдена ожидают, что Маккарти поедет на Тайвань весной. Пентагону при планировании поездки придется учитывать вопросы безопасности и ожидаемую реакцию Пекина.

Напомним, бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в июле прошлого года. Тогда ситуация вокруг полуострова обострилась, а Китай усилил угрозы в сторону США.

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