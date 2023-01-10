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Пентагон не підтверджує заяви Росії про удари по казармах ЗСУ у Краматорську

Фото: Пентагон не підтверджує заяви Росії про удари по ЗСУ у Краматорську (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не підтверджують, не спростовують заяви Міністерства оборони Росії про нібито знищення пункту дислокації Збройних сил України в Краматорську.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" , про це заявив представник Пентагону.

При цьому в оборонному відомстві США закликають із недовірою сприймати подібні повідомлення з Кремля.

Щоранку я приходжу і дізнаюся, що росіяни стверджували, що стріляли в щось. Згодом ми дізнаємося, що вони цього не робили. Тому я закликаю вас сприйняти це з часткою недовіри. І я не кажу, що вони цього не зробили. Я просто говорю, ви знаєте, їхні заяви були переважно перебільшені", - заявив він.

Нагадаємо, 8 листопада вночі окупанти обстріляли Краматорськ, внаслідок чого у місті було пошкоджено багато будівель, але ніхто не загинув.

Пізніше росіяни заявили про те, що вони нібито обстріляли гуртожитки училищ, де "були розташовані українські військові". Також окупанти вигадали сотні жертв у лавах ЗСУ через атаку.

Після цього представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий спростував такі фейки.

За даними аналітиків ISW, фейкова "операція відплати" Міноборони РФ у Краматорську посилила шквал критики у бік російського військового командування. До неї не захотіли вірити навіть пропагандисти.

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ПентагонКраматорськ