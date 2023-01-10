Пентагон не подтверждает заявления России об ударах по казармах ВСУ в Краматорске

При этом в оборонном ведомстве США призывают с недоверием воспринимать подобные сообщения из Кремля.

"Каждое утро я прихожу и узнаю, что россияне утверждали, что стреляли во что-то. Впоследствии мы узнаем, что они этого не делали. Поэтому я призываю вас воспринять это с долей недоверия. И я не говорю, что они этого не сделали. Я просто говорю, вы знаете, их заявления были в основном преувеличены", - заявил он.

Напомним, 8 ноября ночью оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего в городе было повреждено много зданий, но никто не погиб.

Позже россияне заявили о том, что они якобы обстреляли общежития училищ, где "были расположены украинские военные". Также оккупанты выдумали сотни жертв в рядах ВСУ из-за атаки.

После этого представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг такие фейки.

По данным аналитиков ISW, фейковая "операция возмездия" Минобороны РФ в Краматорске усилила шквал критики в сторону российского военного командования. В нее не захотели верить даже пропагандисты.

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