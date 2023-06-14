Пентагон не підтверджує повідомлення про втрати бронетехніки при контрнаступі ЗСУ

"Щодо повідомлень про знищення 16 машин, я бачила звіти, але не можу підтвердити частину відео та зображень", - сказала вона.

За її словами, Пентагон враховував під час поставок, що пошкодження техніки на полі бою обов'язково будуть.

Сінгх також підтвердила плани замінювати пошкоджену техніку. "Я не знаю, чи буде зворотне поповнення у співвідношенні один до одного", - сказала вона, зазначивши, що допомога Україні продовжується, про що свідчить останній пакет допомоги на 325 млн доларів.

Дамба Каховської ГЕС

Сінгх заявила, що США продовжують оцінювати, хто несе відповідальність за руйнування дамби Каховської ГЕС, при цьому жодних додаткових даних поки що немає.

"Ми вже бачили таку поведінку росіян раніше, коли вони руйнували критично важливу інфраструктуру, але в даному випадку, коли йдеться конкретно про дамбу, у мене просто немає більше інформації зараз", - сказала вона.

Поповнення втрат

Раніше повідомлялося, що Пентагон поставить Україні нову бронетехніку замість пошкодженої під час контрнаступу. Зокрема, будуть надані бронемашини Stryker та Bradley.

Оголошення про допомогу прозвучало на тлі повідомлень про те, що за останні дні Україна втратила понад дюжину бойових машин піхоти Bradley, що наголошує на військових витратах на поточний контрнаступ.

Після російського вторгнення США пообіцяли Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 39 млрд доларів.