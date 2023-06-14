Пентагон не подтверждает сообщения о потерях бронетехники при контрнаступлении ВСУ

"Что касается сообщений об уничтожении 16 машин, я видела отчеты, но не могу подтвердить часть видео и изображений", - сказал она.

По ее словам, Пентагон учитывал при поставках, что повреждения техники на поле боя обязательно будут.

Сингх также подтвердила планы замещать поврежденную технику. "Я не знаю, будет ли обратное восполнение в соотношении один к одному", - сказала она, отметив, что помощь Украине продолжается, о чем свидетельствует последний пакет помощи на 325 млн долларов.

Дамба Каховской ГЭС

Сингх заявила, что США продолжают оценивать, кто несет ответственность за разрушение дамбы Каховской ГЭС, при этом никаких дополнительных данных пока нет.

"Мы уже видели такое поведение русских раньше, когда они разрушали критически важную инфраструктуру, но в данном случае, когда речь идет конкретно о дамбе, у меня просто нет больше информации на данный момент", - сказала она.

Восполнение потерь

Ранее сообщалось, что Пентагон поставит Украине новую бронетехнику взамен поврежденной при контрнаступлении. В частности, будут предоставлены бронемашины Stryker и Bradley.

Объявление о помощи прозвучало на фоне сообщений о том, что за последние дни Украина потеряла более дюжины боевых машин пехоты Bradley, что подчеркивает военные затраты на текущее контрнаступление.

После российского вторжения США пообещали Украине помощь в области безопасности на сумму более 39 млрд долларов.