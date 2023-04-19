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Пентагон підтвердив прибуття в Україну перших БМП Bradley

Фото: Пентагон підтвердив прибуття в Україну перших БМП Bradley (twitter.com/DefenceU)
Автор: Марія Кучерявець

Частина броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника Пентагону Чарлі Дітца виданню The War Zone.

"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", - заявив посадовець.

Таким чином, Пентагон дав перше офіційне підтвердження того, що бойові машини піхоти Bradley дійсно знаходяться в Україні.

При цьому коли ці БМП прибули до України та скільки Дітц не сказав, відклавши ці запитання до Міністерства оборони України.

Варто зауважити, що США пообіцяли Україні 113 Bradley, включаючи 109 варіантів M2A2-ODS-SA і чотири версії BFIST.

Що цьому передувало

Нагадаємо, перед цим Міноборони України на сторінці в Twitter опублікувало фото, де Україна вже наносить новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які передали США.

Водночас за останні кілька тижнів у соціальних мережах з'явилося кілька непідтверджених заяв про те, що Bradley в Україні та вже нібито перебувають на полі бою.

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