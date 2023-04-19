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Пентагон подтвердил прибытие в Украину первых БМП Bradley

Фото: Пентагон подтвердил прибытие в Украину первых БМП Bradley (twitter.com/DefenceU)
Автор: Мария Кучерявец

Часть бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых объявляли в США, уже прибыла в Украину. Но их количество не указывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Пентагона Чарли Дитца изданию The War Zone.

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", - заявил чиновник.

Таким образом, Пентагон дал первое официальное подтверждение тому, что боевые машины пехоты Bradley действительно находятся в Украине.

При этом, когда эти БМП прибыли в Украину и сколько Дитц не сказал, отложив эти вопросы в Министерство обороны Украины.

Следует отметить, что США пообещали Украине 113 Bradley, включая 109 вариантов M2A2-ODS-SA и четыре версии BFIST.

Что этому предшествовало

Напомним, перед этим Минобороны Украины на странице в Twitter опубликовало фото, где Украина уже наносит новый камуфляж на боевые машины пехоты Bradley, передавшие США.

В то же время, за последние несколько недель в социальных сетях появилось несколько неподтвержденных заявлений о том, что Bradley в Украине и уже якобы находятся на поле боя.

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