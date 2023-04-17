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У Міноборони показали нове "вбрання" БМП Bradley в Україні

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Понеділок 17 квітня 2023 19:15
У Міноборони показали нове "вбрання" БМП Bradley в Україні Фото: у Міноборони показали нове "вбрання" БМП Bradley в Україні (twitter.com/DefenceU)
Автор: Іван Носальський

Україна вже наносить новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які передали США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

Відомство оприлюднило фото БМП Bradley з новим піксельним камуфляжем.

У Міноборони показали нове &quot;вбрання&quot; БМП Bradley в УкраїніФото: БМП Bradley в Україні (twitter.com/DefenceU)

"БМП Бредлі приміряють нове вбрання", - сказано в повідомленні Міноборони.

Варто зауважити, що найпоширеніший камуфляж для таких бойових машин піхоти - піщаний.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що США планують нові поставки БМП Bradley та танків Abrams в Україну.

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