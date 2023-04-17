У Міноборони показали нове "вбрання" БМП Bradley в Україні

Україна вже наносить новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які передали США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter .

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що США планують нові поставки БМП Bradley та танків Abrams в Україну.

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