Пентагон про передачу Abrams Україні: поки нічого анонсувати
Пентагон поки що не анонсує передачу танків Abrams Україні, оскільки тривають дискусії щодо потреб України у середньо- і довгостроковій перспективі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як зазначив на брифінгу 24 січня бригадний генерал США Патрік Райдер, переговори з Україною тривають і на них обговорюються питання, що потрібно країні в середньостроковій та довгостроковій перспективі. При цьому речник Міноборони США не підтвердив, чи надішлють США танки M1 Abrams.
"Я не хочу спекулювати або говорити гіпотетично, якщо у нас буде більше інформації, ми обов’язково це зробимо. Ми зосередилися на тому, що саме зараз потрібно Україні, щоб негайно вплинути на поле бою, враховуючи ситуацію там", - підкреслює Райдер.
Відповідаючи на запитання, де проходитимуть навчання, якщо танки все ж таки будуть схвалені, він зазначив, що М1 - це досить складна система, яку непросто обслуговувати.
"Щоразу, коли ми надавали Україні якусь систему, ми забезпечували всі можливості для підтримки навчання. Це було правдою вчора, це є правдою сьогодні, і це буде правдою в майбутньому", - констатував речник Пентагону.
LIVE: @PentagonPresSec @USAirForce Brig. Gen. Patrick Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/CorNjyVqiB— Department of Defense (@DeptofDefense) January 24, 2023
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за словами заступника держсекретаря США Венді Шерман, питання постачання сучасних танків країн Заходу в Україну буде вирішено незабаром.
Нагадаємо, раніше видання Spiegel писало, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки погодився постачати танки Leopard 2 в Україну.
Також ми писали, що, за інформацією Politico, адміністрація Байдена розглядає передачу Україні від 30 до 50 танків Abrams.
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