Пентагон о передаче Abrams Украине: пока нечего анонсировать
Пентагон пока не анонсирует передачу танков Abrams Украине, поскольку продолжаются дискуссии о потребностях Украины в средне- и долгосрочной перспективе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отметил на брифинге 24 января бригадный генерал США Патрик Райдер, переговоры с Украиной продолжаются и обсуждаются вопросы, что нужно стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом спикер Минобороны США не подтвердил, пришлют ли США танки M1 Abrams.
"Я не хочу спекулировать или говорить гипотетически, если у нас будет больше информации, мы обязательно это сделаем. Мы сосредоточились на том, что именно сейчас нужно Украине, чтобы немедленно повлиять на поле боя, учитывая ситуацию там", - подчеркивает Райдер.
Отвечая на вопрос, где будут проходить обучение, если танки все же будут одобрены, он отметил, что М1 - это достаточно сложная система, которую непросто обслуживать.
"Каждый раз, когда мы предоставляли Украине какую-то систему, мы обеспечивали все возможности для поддержки обучения. Это было правдой вчера, это является правдой сегодня, и это будет правдой в будущем", - констатировал спикер Пентагона.
LIVE: @PentagonPresSec @USAirForce Brig. Gen. Patrick Ryder держит новости, находящиеся в Пентагоне. https://t.co/CorNjyVqiB— Department of Defense (@DeptofDefense) January 24, 2023
Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по словам замгоссекретаря США Венди Шерман, вопрос поставки современных танков стран Запада в Украину будет вскоре решен.
Напомним, ранее издание Spiegel писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же согласился поставлять танки Leopard 2 в Украину.
Также мы писали, что, по информации Politico, администрация Байдена рассматривает передачу Украине от 30 до 50 танков Abrams.
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