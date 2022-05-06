Пентагон отрицает, что разведка США передала Украине данные с координатами флагмана "Москва"

"Соединенные Штаты предоставляют разведданные с поля боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну, но мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военных руководителей на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей украинскими военными", - заявил он.

По словам представителя Пентагона, у украинской разведки больше данных, чем у американской.

"У украинцев, откровенно говоря, гораздо больше информации, чем у нас, сочетая информацию, которую предоставляем мы и другие партнеры, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем они принимают собственные решения и предпринимают собственные действия", - заявил Кирби.

Он также добавил, что США предоставляют Украине полезные разведданные, своевременные разведданные, которые "позволяют им принимать решения, чтобы лучше защититься от российского вторжения".