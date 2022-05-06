Пентагон заперечує, що розвідка США передала Україні дані з координатами флагмана "Москва"

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що розвідка Сполучених Штатів не надавала Україні розвіддані про місцезнаходження військових генералів РФ і флагмана "Москва" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Week .

"Сполучені Штати надають розвіддані з поля бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну, але ми не надаємо розвіддані про місцезнаходження вищих військових керівників на полі бою і не беремо участь у прийнятті рішень про вибір цілей українськими військовими", - заявив він.

За словами представника Пентагону, в української розвідки більше даних, ніж в американської.

"В українців, відверто кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас, поєднуючи інформацію, яку надаємо ми та інші партнери, з розвідданими, які вони самі збирають на полі бою, а потім вони приймають власні рішення і роблять власні дії", - заявив Кірбі.

Він також додав, що США надають Україні корисні розвіддані, своєчасні розвіддані, які "дозволяють їм приймати рішення, щоб краще захиститися від російського вторгнення".