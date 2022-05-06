Пентагон заперечує, що розвідка США передала Україні дані з координатами флагмана "Москва"
Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що розвідка Сполучених Штатів не надавала Україні розвіддані про місцезнаходження військових генералів РФ і флагмана "Москва".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Week.
"Сполучені Штати надають розвіддані з поля бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну, але ми не надаємо розвіддані про місцезнаходження вищих військових керівників на полі бою і не беремо участь у прийнятті рішень про вибір цілей українськими військовими", - заявив він.
За словами представника Пентагону, в української розвідки більше даних, ніж в американської.
"В українців, відверто кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас, поєднуючи інформацію, яку надаємо ми та інші партнери, з розвідданими, які вони самі збирають на полі бою, а потім вони приймають власні рішення і роблять власні дії", - заявив Кірбі.
Він також додав, що США надають Україні корисні розвіддані, своєчасні розвіддані, які "дозволяють їм приймати рішення, щоб краще захиститися від російського вторгнення".
Раніше Пентагон заявив, що США не надали Україні розвіддані про місцезнаходження конкретних російських воєначальників.
Так в Пентагоні відреагували на опублікований раніше матеріал New York Times, в якому говорилося, що американські розвіддані допомогли ЗСУ знищити кілька російських генералів.
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