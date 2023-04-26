Пентагон отримує уроки з війни в Україні перед можливим вторгненням Китаю на Тайвань

"Є багато переваг, які ми отримали для потенційного тихоокеанського конфлікту через український конфлікт", - сказала Гікс.

Хікс займався однією з найбільших проблем, з якими зіткнулися США, оскільки вони прагнули забезпечити Україну зброєю та боєприпасами для опору російському вторгненню: багато оборонних підрядників побоюються нарощувати виробництво боєприпасів, якщо США вирішать припинити їх закупівлю через рік чи два.

Спираючись на 14-місячний досвід війни в Україні, Пентагон наполягає на тому, щоб надати виробникам зброї більшу передбачуваність за рахунок довгострокових контрактів.

Міністерство оборони США також забезпечило те, що називається президентськими повноваженнями щодо скорочення чисельності, щоб прискорити постачання зброї на Тайвань. Ці повноваження дозволяють йому відправляти запаси озброєнь на острів, а пізніше замінювати їх.

"Ми думаємо про те, як використовувати ці повноваження прямо зараз, щоб забезпечити швидшу та потужнішу доставку боєприпасів для забезпечення наших сил у Тихому океані", - сказала Гікс.

І Україна, і Росія зіткнулися з нестачею ключових боєприпасів під час конфлікту, а США зіткнулися із виснаженням своїх власних запасів, оскільки вони надсилають постачання в Україну.

52-річна Гікс є першою жінкою-заступником міністра оборони, затвердженою Сенатом, і займається повсякденним управлінням найбільшою федеральною бюрократією. Ще один урок полягає у важливості космічної сфери для майбутніх війн.

Конфлікт висвітлив "неймовірну екосистему комерційних космічних інновацій у США", - сказала вона Bloomberg News.

Під час війни ця екосистема допомагала підтримувати інтернет в Україні. Це дозволило українським силам точно виявляти цілі, отримувати знімки лінії фронту та надало безліч супутникових зображень, що проливають світло на дії російських військ.

"Це допомагає нам думати про ті можливості, які найкраще інвестувати", - сказала Гікс.

США виділили Україні понад 35,4 млрд доларів з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Ця допомога включає більше 1600 зенітних систем Stinger, вироблених Raytheon Technologies, і 10 000 протитанкових систем Javelin, вироблених спільним підприємством Lockheed Martin і Raytheon.

З початку війни США застосовували президентські повноваження щодо скорочення чисельності, відповідно до яких обладнання з існуючих військових запасів США 36 разів, востаннє у вигляді пакета на суму 325 млн доларів.

Гікс додала, що конфлікт в Україні продемонстрував здатність США співпрацювати зі своїми союзниками для надання економічного "тиску" на агресорів, і наголосив на цінності обміну розвідувальними даними.

"Можливість поговорити з нашими союзниками, і навіть з Україною, і навіть з Росією заздалегідь, до вторгнення, щоб сказати: "Гей, бачимо, що тут відбувається". Це реальна перевага", - сказала вона.

Гікс сказала, що навіть незважаючи на те, що США продовжують озброювати Україну в Європі, їхня основна увага буде зосереджена на конкуренції з Китаєм у Тихоокеанському регіоні.

"Ми не намагаємося балансувати між двома театрами. Ми маємо чітку стратегію, орієнтовану на Китай", - сказав Хікс, додавши, що немає таких платформ або систем озброєнь, які США не змогли б використовувати у війні.

Гікс повторила минулі оцінки США про те, що Китай не планує неминучого нападу на Тайвань.

Деякі офіційні особи вказали на заяви Китаю про те, що країна хоче бути здатною до вторгнення до 2027 року, хоча і міністр оборони Ллойд Остін, і директор національної розвідки Авріл Хейнс заявили, що не бачать можливості нападу як неминучий.

"Ми зосереджені на тому, щоб керівництво КНР щодня прокидалося і говорило, що сьогодні не той день, щоб робити агресію, яка загрожує інтересам США. Це наша мета сьогодні, у 2027, 2035 та 2045 роках", - сказала Гікс.

Вона охарактеризувала наслідки недавнього витоку секретних файлів з Пентагону для національної безпеки як "важкі". Раніше у квітні США звинуватили 21-річного військовослужбовця національної гвардії штату Массачусетс звинувачення в найбільшому за десятиліття витоку секретів розвідки, включаючи оцінки війни в Україні.

Гікс сказала, що Пентагону необхідно "піти в набагато більш закрите середовище" і що він уже зробив кроки щодо скорочення поширення секретних матеріалів у збройних силах.

У довгостроковій перспективі, за її словами, відомство працює над випробуваннями систем, якими американські військові обробляють секретну інформацію. Ціль полягає в тому, щоб забезпечити обмін розвідувальними даними з оперативних причин, при цьому переконавшись у відсутності контррозвідки або внутрішньої загрози.