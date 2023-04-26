Пентагон извлекает уроки из войны в Украине перед возможным вторжением Китая на Тайвань

"Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта", - сказала Хикс.

Хикс занимался одной из самых больших проблем, с которыми столкнулись США, поскольку они стремились обеспечить Украину оружием и боеприпасами для отражения российского вторжения: многие оборонные подрядчики опасаются наращивать производство боеприпасов, если США решат прекратить их закупки через год или два.

Опираясь на 14-месячный опыт войны в Украине, Пентагон настаивает на том, чтобы предоставить производителям оружия большую предсказуемость за счет более долгосрочных контрактов.

Министерство обороны США также обеспечило то, что называется президентскими полномочиями по сокращению численности, чтобы ускорить поставки оружия на Тайвань. Эти полномочия позволяют ему отправлять существующие запасы вооружений на остров, а позже заменять их.

"Мы думаем о том, как использовать эти полномочия прямо сейчас, чтобы обеспечить более быструю и мощную доставку боеприпасов для обеспечения наших сил в Тихом океане", - сказала Хикс.

И Украина, и Россия столкнулись с нехваткой ключевых боеприпасов во время конфликта, а США столкнулись с истощением своих собственных запасов, поскольку они отправляют поставки в Украину.

52-летняя Хикс является первой женщиной-заместителем министра обороны, утвержденной Сенатом, и курирует повседневное управление крупнейшей федеральной бюрократией. Еще один урок заключается в важности космической сферы для будущих войн.

Конфликт высветил "невероятную экосистему коммерческих космических инноваций в США", - сказала она Bloomberg News.

Во время войны эта экосистема помогала поддерживать интернет в Украине. Это позволило украинским силам точно обнаруживать цели, получать снимки линии фронта и предоставило множество спутниковых изображений, которые проливают свет на действия российских войск.

"Это помогает нам думать о тех возможностях, в которые лучше всего инвестировать", - сказала Хикс.

США выделили Украине более 35,4 млрд долларов с момента вторжения России в феврале 2022 года. Эта помощь включает в себя более 1600 зенитных систем Stinger, произведенных Raytheon Technologies, и 10 000 противотанковых систем Javelin, произведенных совместным предприятием Lockheed Martin и Raytheon.

С начала войны США применяли президентские полномочия по сокращению численности, в соответствии с которыми оборудование из существующих военных запасов США 36 раз, последний раз в виде пакета на сумму 325 млн долларов.

Хикс добавила, что конфликт в Украине продемонстрировал способность США сотрудничать со своими союзниками для оказания экономического "давления" на агрессоров, и подчеркнул ценность обмена разведывательными данными.

"Возможность поговорить с нашими союзниками, и даже с Украиной, и даже с Россией заранее, до вторжения, чтобы сказать: "Эй, мы видим, что здесь происходит". Это реальное преимущество", - сказала она.

Хикс сказала, что даже несмотря на то, что США продолжают вооружать Украину в Европе, их основное внимание будет сосредоточено на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе.

"Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Китай", - сказал Хикс, добавив, что нет таких платформ или систем вооружений, которые США не смогли бы использовать в войне.

Хикс повторила прошлые оценки США о том, что Китай не планирует неминуемое нападение на Тайвань.

Некоторые официальные лица указали на заявления Китая о том, что страна хочет быть способной к вторжению к 2027 году, хотя и министр обороны Ллойд Остин, и директор национальной разведки Аврил Хейнс заявили, что не видят возможности нападения в качестве неизбежного.

"Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР каждый день просыпалось и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессию, угрожающую интересам США. Это наша цель сегодня, в 2027, 2035 и 2045 годах", - сказала Хикс.

Она охарактеризовала последствия недавней утечки секретных файлов из Пентагона для национальной безопасности как "тяжелые". Ранее в апреле США предъявили 21-летнему военнослужащему национальной гвардии штата Массачусетс обвинение в крупнейшей за десятилетие утечке секретов разведки, включая оценки войны в Украине.

Хикс сказала, что Пентагону необходимо "уйти в гораздо более закрытую среду" и что он уже предпринял шаги по сокращению распространения секретных материалов в вооруженных силах.

В долгосрочной перспективе, по ее словам, ведомство работает над испытаниями систем, через которые американские военные обрабатывают секретную информацию. Цель состоит в том, чтобы обеспечить обмен разведывательными данными по оперативным причинам, при этом удостоверившись в отсутствии контрразведки или внутренней угрозы.