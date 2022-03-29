Пентагон: отход войск РФ от Киева может быть перебазированием, а не реальным отводом

Министерство обороны США допускает, что передвижение российских войск под Киевом - это перебазирование, а не реальный отвод. Россия может готовить крупное наступление на другие районы Украины.

"Мы считаем, что это смена позиций, а не реальный отвод (российских войск от Киева - ред.), и теперь мир должен быть готов к крупному наступлению на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву миновала", - сказал Кирби.

По его словам, никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что Россия собирается вывести все свои силы. Кирби уточнил, что количество российских войск, отходящих от украинской столицы, нисколько не приближается к большинству того, что они выставили против Киева, и что Москва продолжает наносить авиаудары по городу и сегодня.

Представитель Пентагона отметил, что российские войска передислоцируются севернее, но пока слишком рано говорить, где находится их окончательный пункт назначения. "Мы считаем, что это, скорее всего, перебазирование для использования в других местах в Украине. Где именно, мы не знаем", - добавил он.