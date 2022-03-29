Пентагон: відхід військ РФ від Києва може бути перебазуванням, а не реальним відведенням

Міністерство оборони США допускає, що пересування російських військ під Києвом - це перебазування, а не реальне відведення. Росія може готувати великий наступ на інші райони України.

"Ми вважаємо, що це зміна позицій, а не реальне відведення (російських військ від Києва - ред.), І тепер світ повинен бути готовий до великого наступу на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву минула", - сказав Кірбі.

За його словами, ніхто не повинен обманювати себе недавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що Росія збирається вивести всі свої сили. Кірбі уточнив, що кількість російських військ, що відходять від української столиці, анітрохи не наближається до більшості того, що вони виставили проти Києва, і що Москва продовжує наносити авіаудари по місту і сьогодні.

Представник Пентагону зазначив, що російські війська передислокуються північніше, але поки занадто рано говорити, де знаходиться їх остаточний пункт призначення. "Ми вважаємо, що це, швидше за все, перебазування для використання в інших місцях в Україні. Де саме, ми не знаємо", - додав він.