Пентагон опубликовал фото последнего военного США, который покинул Афганистан

Министерство обороны США опубликовало фотографию последнего военнослужащего США, который покинул столицу Афганистана. Им оказался командующий 18 воздушно-десантным корпусом, генерал-лейтенант Крис Донахью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерсва обороны США в Twitter.
"Последний американский солдат, покинувший Афганистан: генерал-майор Крис Донахью, командующий 18-м воздушно-десантным корпусом. C-17 (борт ВВС США), 30 августа 2021 года, завершение миссии США в Кабуле", - сообщили в Пентагоне.
В ночь на вторник, 31 августа, американские военные завершили 20-летнюю миссию и окончательно вышли из Афганистана. После того, как военные США покинули аэропорт Кабула, контроль над ним установили талибы.