"Самолеты больше не полетят". США вывели из строя военную технику оставленную в Афганистане

Глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи рассказал журналистам, что Штаты перед своим уходом из Афганистана вывели из строя военную технику в кабульском аэропорту. Речь идет о самолетах, бронемашинах и системе ПРО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wionews.

"Эти самолеты больше не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.

По его словам, в аэропорту Кабула разоружены или выведены из строя 73 самолета.

Кроме того, также было разоружено почти 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

"Этими автомобилями никто больше не сможет пользоваться", - отметил Маккензи.

Между тем, американские военные вывели из строя систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.

Стоит отметить, что ранее сын экс-президента США Дональд Трампа написал на свои странице в Twitter, что США, покидая Афганистан, оставляют там вооружений и военного оборудования на 85 млрд долларов.