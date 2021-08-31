"Самолеты больше не полетят". США вывели из строя военную технику оставленную в Афганистане
Глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи рассказал журналистам, что Штаты перед своим уходом из Афганистана вывели из строя военную технику в кабульском аэропорту. Речь идет о самолетах, бронемашинах и системе ПРО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wionews.
"Эти самолеты больше не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.
По его словам, в аэропорту Кабула разоружены или выведены из строя 73 самолета.
Кроме того, также было разоружено почти 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.
"Этими автомобилями никто больше не сможет пользоваться", - отметил Маккензи.
Между тем, американские военные вывели из строя систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.
Стоит отметить, что ранее сын экс-президента США Дональд Трампа написал на свои странице в Twitter, что США, покидая Афганистан, оставляют там вооружений и военного оборудования на 85 млрд долларов.
Напомним, военные США уже завершили 20-летнюю миссию и окончательно вышли из Афганистана.
После того, как из аэропорта Кабула вылетели последние военные самолеты, контроль над ним установили боевики радикального движения "Талибан".