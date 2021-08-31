Пентагон опублікував фото останнього військового США, який покинув Афганістан

Міністерство оборони США опублікувало фотографію останнього військовослужбовця США, який покинув столицю Афганістану. Ним виявився командувач 18 повітряно-десантним корпусом, генерал-лейтенант Кріс Донахью.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерсва оборони США в Twitter.
"Останній американський солдат, який покинув Афганістан: генерал-майор Кріс Донахью, командувач 18-м повітряно-десантним корпусом. C - 17 (борт ВПС США), 30 Серпня 2021 року, завершення місії США в Кабулі", - повідомили в Пентагоні.
У ніч на вівторок, 31 серпня, американські військові завершили 20-річну місію і остаточно вийшли з Афганістану. Після того, як військові США покинули аеропорт Кабула, контроль над ним встановили таліби.