Рамштайн онлайн. В Пентагоне анонсировали вторую встречу группы поддержки Украины
Министерство обороны США объявило о втором заседании координационной группы по оказанию военной поддержки Украины. Оно состоится 23 мая в онлайн-формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона.
Официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби анонсировал встречу "группы стран Рамштайн" 23 мая. Участие подтвердили более 40 государств.
"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Министр присоединится из Пентагона", – рассказал спикер.
По словам Кирби, глава Пентагона Ллойд Остин уже известил украинского министра обороны о грядущей встрече. Союзники согласуют военно-техническую помощь Украине. Кроме того, стороны обсудят вид и объемы дальнейшей поддержки.
К слову, Соединенные Штаты рассматривают вариант с сохранением 100-тысячного контингента в Европе.
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