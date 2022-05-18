Экономит ракеты. Кремль использует в Украине комплексы лазерного оружия
Россия использует в Украине комплексы лазерного оружия. Таким образом Кремль решил сократить расход дорогостоящих ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова.
Речь идет о лазерном оружии, которое способно физически поражать цели.
"Они уже начинают поступать (в войска, - ред.). Да, первые образцы уже используются (в военных действиях в Украине, - ред.)", - сказал он.
По его словам, применяемый в Украине лазерный комплекс называется "Задира".
Отметим, о подписании контракта на разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах, стало известно в августе 2017 года.
Он был подписан со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Саратове (входит в "Росатом") при участии именно Борисова, занимавшего на тот момент пост замминистра обороны.
Как сообщалось, американская разведка считает, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима
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