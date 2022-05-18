ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экономит ракеты. Кремль использует в Украине комплексы лазерного оружия

Новина українською →
Россия, Среда 18 мая 2022 15:13
Экономит ракеты. Кремль использует в Украине комплексы лазерного оружия Фото: РФ использует комплексы лазерного оружия (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Россия использует в Украине комплексы лазерного оружия. Таким образом Кремль решил сократить расход дорогостоящих ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Речь идет о лазерном оружии, которое способно физически поражать цели.

"Они уже начинают поступать (в войска, - ред.). Да, первые образцы уже используются (в военных действиях в Украине, - ред.)", - сказал он.

По его словам, применяемый в Украине лазерный комплекс называется "Задира".

Отметим, о подписании контракта на разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах, стало известно в августе 2017 года.

Он был подписан со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Саратове (входит в "Росатом") при участии именно Борисова, занимавшего на тот момент пост замминистра обороны.

Как сообщалось, американская разведка считает, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины