ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пентагон официально обязал военных вакцинироваться от COVID-19

Новина українською →
США , Вторник 31 августа 2021 22:25
Пентагон официально обязал военных вакцинироваться от COVID-19 Фото: Пентагон официально обязал военных вакцинироваться от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки будут обязаны вакцинироваться препаратами, которые были одобрены Управлением продовольствия и медикаментов (УПМ). Представитель Пентагона Джон Кирби назвал группы лиц, которые могут временно избежать прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам Кирби вакцинация среди военнослужащих является необходимой для обеспечения их безопасности и готовности.

Отмечается, что 23 августа УПМ полностью одобрило препарат Comirnaty, который ранее был известен, как Pfizer-BioNTech. Другие же вакцины не являются обязательными, однако все может измениться, если управление разрешит их экстренное использование.

Известно, что избежать прививки смогут сотрудники службы, которые активно участвуют в клинических испытаниях по коронавирусу.

Также Пентагон поручил установить сроки реализации программы вакцинации и отметил на регулярной отчетности касаемо ее прогресса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Коронавирус Вакцинация Пандемия коронавируса
NEWS
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации